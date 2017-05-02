Полиция проверяет информацию о пророссийских активистах в Мариуполе

Экипаж патрульных полицейских прибыл на место, получив устное сообщение о том, что в центре Мариуполя собралась компания из 20-25 человек, которые ведут себя агрессивно и выкрикивают антигосударственные лозунги.

На момент прибытия наряда в указанном месте действительно у фонтана находились цветы, оставленные в память жертв трагедии 2 мая 2014 в Одессе, но никого не было. Работники полиции опросили людей, находившихся на площади и могли стать свидетелями этих событий. Сейчас подтверждений информации об агрессивном поведении группы лиц и любых конфликтах с прохожими нет.

Заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что полиция не позволит раскачать ситуацию в городе накануне дня памяти о трагических событиях в Мариуполе.

“Я призываю граждан не создавать искусственную волну панических настроений среди мариупольцев. На сегодня ситуация в городе и в регионе спокойная и контролируемая. Полиция Донецкой области готова обеспечить правопорядок на майские праздники и мгновенно отреагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Напомним, сегодня третья годовщина трагических событий на Куликовом поле в Одессе. Так, место происшествия минировали сегодня дважды. Также в одесские отделения полиции доставили четырех человек.