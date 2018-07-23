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У центрі Львова невідомий стріляв у скрипальку

У центрі Львова невідомий стріляв у скрипальку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Поліція встановлює особу невідомого, який вчора стріляв у скрипальку на площі Ринок у Львові. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

"До поліції 22 липня надійшло повідомлення від медиків одного з львівських травмпунктів про 20-річну мешканку міста Миргород Полтавської області, доставлену у медзаклад з пораненням ноги. Лікарі вилучили з рани металеву кульку і після надання їй медичної допомоги пацієнтку відпустили", - йдеться в повідомленні.

Як було попередньо встановлено, близько 15:00 на площі Ринок у Львові невідомий вистрілив потерпілій у ногу, ймовірно, з пневматичної зброї. Як розповіла дівчина, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Нагадаємо, у селі Залізний порт Херсонської області п'яний чоловік влаштував стрілянину з газового пістолета. 

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