В центре Львова неизвестный стрелял в скрипачку

"В полицию 22 июля поступило сообщение от медиков одного из львовских травмпункты о 20-летнюю жительницу города Миргород Полтавской области, доставленную в медучреждение с ранением ноги. Врачи извлекли из раны металлический шарик и после оказания ей медицинской помощи пациентку отпустили", - говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, около 15:00 на площади Рынок во Львове неизвестный выстрелил потерпевшей в ногу, вероятно, из пневматического оружия. Как рассказала девушка, она играла на скрипке, когда вдруг почувствовала резкую боль.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, в селе Железный порт Херсонской области пьяный мужчина устроил стрельбу из газового пистолета.