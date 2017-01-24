У центрі Львова мікроавтобус насмерть переїхав паркувальника

“О 16.15 надійшло повідомлення в поліцію. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини інциденту та особу загиблого. За попередньою інформацією водій мікроавтобуса давав назад, і скоїв наїзд на чоловіка. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Йде мова про відкриття кримінального провадження за частиною 2, статті 286 (порушення правил дорожнього руху - ред.)”, — повідомила С.Добровольська.

У соцмережі, в свою чергу, написали, що збили насмерть паркувальника. Як видно на фото, на загиблому — відповідний одяг.

Фото з соцмережі.