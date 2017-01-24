В центре Львова микроавтобус насмерть переехал парковщика
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня во Львове на улице Театральной микроавтобус переехал мужчину. От полученных травм он погиб. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
"В 16.15 поступило сообщение в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины инцидента и личность погибшего. По предварительной информации водитель микроавтобуса давал назад, и совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. Речь идет об открытии уголовного производства по части 2, статьи 286 (нарушение правил дорожного движения - ред.)", - Сообщила С.Доброволская.
В соцсети, в свою очередь, написали, что сбили насмерть парковщика. Как видно на фото, на погибшем - соответствующая одежда.
Фото из соцсети.