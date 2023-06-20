У центрі комплектування відреагували на стрілянину їхнього працівника під час вручення повістки на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Військовим командування територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області призначено службове розслідування стрілянини одним із своїх працівників під час вручення повістки місцевому громадянину. Про це повідомив одеський обласний ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.
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Повідомляється, що в ході вручення повістки між місцевими мешканцями та співробітниками одного з районних центрів комплектування виник конфлікт.
«З метою зупинки групового тиску на військовослужбовців, один з них здійснив постріл в повітря зі стартового пістолету в громадському місці»,- йдеться у повідомленні.
Викликані на місце події поліцейські встановили усіх учасників інциденту. З ними проводять слідчі дії.
Правоохоронці вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази та направили на експертне дослідження.
Військовим командуванням призначено службове розслідування.
Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Доповнення
У місті Рені Одеської області працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки почав стріляти з пістолета під час вручення повістки місцевому громадянину.