В центре комплектования отреагировали на стрельбу их работника во время вручения повестки в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Военным командования территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области назначено служебное расследование стрельбы одним из своих работников во время вручения повестки местному гражданину. Об этом сообщил одесский областной ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в ходе вручения повестки между местными жителями и сотрудниками одного из районных центров комплектования возник конфликт.
«С целью остановки группового давления на военнослужащих, один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета в общественном месте», - говорится в сообщении.
Вызванные на место происшествия полицейские установили всех участников инцидента. С ними проводят следственные действия.
Правоохранители изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.
Военным командованием назначено служебное расследование.
Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Дополнение
В городе Рени Одесской области работник территориального центра комплектования и социальной поддержки начал стрелять из пистолета во время вручения повестки местному гражданину.