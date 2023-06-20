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В центре комплектования отреагировали на стрельбу их работника во время вручения повестки в Одесской области

Киев • УНН

 • 2132951 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Военным командования территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области назначено служебное расследование стрельбы одним из своих работников во время вручения повестки местному гражданину. Об этом сообщил одесский областной ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.

В центре комплектования отреагировали на стрельбу их работника во время вручения повестки в Одесской области

Детали

Сообщается, что в ходе вручения повестки между местными жителями и сотрудниками одного из районных центров комплектования возник конфликт.

«С целью остановки группового давления на военнослужащих, один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета в общественном месте», - говорится в сообщении.

Вызванные на место происшествия полицейские установили всех участников инцидента. С ними проводят следственные действия.

Правоохранители изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

Военным командованием назначено служебное расследование.

Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Дополнение

В городе Рени Одесской области работник территориального центра комплектования и социальной поддержки начал стрелять из пистолета во время вручения повестки местному гражданину.

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