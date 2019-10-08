У центрі Києва вигулювали кіз
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У центрі Києва - на Володимирській гірці - люди вигулювали кіз. Незвичайна прогулянка потрапила на відео користувачів Facebook, які також припустили, що тварини можуть бути домашніми, передає УНН.
"Володимирська гірка. Кияни вигулюють домашніх козлів. Хазяїн кричить козлу, який лізе в смітник: "Не можна! Ай-ай-ай!" - так прокоментувала своє відео Юлія Шередега.
Зазначимо, що на кадрах видно, як Володимирським парком гуляють дві кози, а також кількох людей, які, ймовірно, є власниками.
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Авторка відео припускає, що тварини можуть бути домашніми.
"Жителі центру вигулюють кіз... Ці дві кози точно із однієї сім'ї", - відзначила користувачка.