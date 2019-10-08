В центре Киева выгуливали коз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В центре Киева - на Владимирской горке - люди выгуливали коз. Необычная прогулка попала на видео пользователей Facebook, которые также предположили, что животные могут быть домашними, передает УНН.
“Владимирская горка. Киевляне выгуливают домашних козлов. Хозяин кричит козлу, который лезет в мусорник: ”Нельзя! Ай-ай-ай!“ - так прокомментировала свое видео Юлия Шередега.
Отметим, что на кадрах видно, как Владимирским парком гуляют две козы, а также несколько человек, которые, вероятно, являются их владельцами.
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Автор видео предполагает, что животные могут быть домашними.
“Жители центра выгуливают коз ... Эти две козы точно с одной семьи”, — отметила пользовательница.