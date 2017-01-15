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Масштабна ДТП сталася у центрі Києва: загинула дівчина

Масштабна ДТП сталася у центрі Києва: загинула дівчина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської в центрі Києва сталася ДТП за участі двох автомобілів, внаслідок якої загинула дівчина, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“Масштабне смертельне ДТП в Києві на Шевченка/Володимирській: загинула дівчина 1991 р.н. Її хлопець, у якого сьогодні день народження, в реанімації в критичному стані. Серйозно постраждав і водій Skoda — перелом тазу, політравма”, — йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що Skoda їхала по вулиці Володимирській від Льва Толстого до вул.Богдана Хмельницького, а Toyota — від площі Перемоги в центр. В результаті сильного удару в лівий бік автомобіль Skoda відкинуло на близько 30 метрів в огорожу бульвару. Туди ж вилетіла і Toyota.

“Пасажир Skoda, дівчина 1991 р.н., сиділа позаду, не була пристебнута, померла на місці. Важка відкрита черепно-мозкова травма, переломи ніг. У важкому стані в реанімацію 17 лікарні забрали водія і пасажира Skoda. Водій Toyota відбувся синцями та забоями. Попередньо, саме він проїхав на червоний сигнал світлофора”, — сказано у повідомленні.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Як повідомляв УНН, за даними Нацполіції минулої доби, 14 січня, через ускладнені погодні умови та підвищену аварійну ситуацію на автошляхах України загинуло дев’ять людей.

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