Масштабна ДТП сталася у центрі Києва: загинула дівчина

“Масштабне смертельне ДТП в Києві на Шевченка/Володимирській: загинула дівчина 1991 р.н. Її хлопець, у якого сьогодні день народження, в реанімації в критичному стані. Серйозно постраждав і водій Skoda — перелом тазу, політравма”, — йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що Skoda їхала по вулиці Володимирській від Льва Толстого до вул.Богдана Хмельницького, а Toyota — від площі Перемоги в центр. В результаті сильного удару в лівий бік автомобіль Skoda відкинуло на близько 30 метрів в огорожу бульвару. Туди ж вилетіла і Toyota.

“Пасажир Skoda, дівчина 1991 р.н., сиділа позаду, не була пристебнута, померла на місці. Важка відкрита черепно-мозкова травма, переломи ніг. У важкому стані в реанімацію 17 лікарні забрали водія і пасажира Skoda. Водій Toyota відбувся синцями та забоями. Попередньо, саме він проїхав на червоний сигнал світлофора”, — сказано у повідомленні.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Як повідомляв УНН, за даними Нацполіції минулої доби, 14 січня, через ускладнені погодні умови та підвищену аварійну ситуацію на автошляхах України загинуло дев’ять людей.