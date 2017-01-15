В центре Киева произошло масштабное ДТП: погибла девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. На пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской в центре Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибла девушка, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Масштабное смертельное ДТП в Киеве на Шевченко/Владимирской: погибла девушка 1991 г.р. Ее парень, у которого сегодня день рождения, в реанимации в критическом состоянии. Серьезно пострадал и водитель Skoda - перелом таза, политравма", - говорится в сообщении.
Предварительно известно, что Skoda ехала по улице Владимирской от Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого, а Toyota - от площади Победы в центр. В результате сильного удара в левый бок автомобиль Skoda отбросило на 30 метров в ограждение бульвара. Туда же вылетела и Toyota.
"Пассажирка Skoda, девушка 1991 г.р., сидела сзади, не была пристегнута, скончалась на месте. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма, переломы ног. В тяжелом состоянии в реанимацию 17 больницы забрали водителя и пассажира Skoda. Водитель Toyota отделался синяками и ушибами. Предварительно, именно он проехал на красный сигнал светофора", - сказано в сообщении.
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
Как сообщал УНН, по данным Нацполиции за прошедшие сутки, 14 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек.