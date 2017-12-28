У центрі Києва горів салон краси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У центрі Києва пожежні ліквідували загорання у салоні краси. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“27 грудня о 17.53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Городецького. Як стало відомо, пожежа виникла у салоні краси, який знаходиться впідвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку. О 18.42 вогнеборці локалізували пожежу, о 18.48 — ліквідували”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, на місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.
Під час ліквідації пожежі, рятувальники евакуювали з верхніх поверхів будинку 15 осіб. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення наразі встановлюється.