У центрі Києва через аварію не працюють "Великий" та "Малі" фонтани

Цитата

“У зв’язку з аварією на міській електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено „Великий“ та „Малі“ фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ „Глобус“ та інші прилеглі об’єкти”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Фахівцями СВКП “Київводфонд” разом із представниками ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі” проводять необхідні дії для відновлення електронапруги. Інформацію стосовно відновлення роботи водограїв нададуть згодом.

Доповнення

Сезон фонтанів у Києві стартував 15 травня, о 12:00. В цей день розпочали роботу водограї на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вулиці Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.