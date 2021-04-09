У центрі Харкова "замінували" чотири ТРЦ

Деталі

Фахівці обстежили 44 600 кв. метрів приміщень, майже 6 400 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 1 515 громадян.

Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Додамо

Вчора, в Харкові до поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в чотирьох торговельних центрах та п’яти поштових відділеннях. Фахівці обстежили майже 54 тис. кв. м приміщень, понад 16 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 695 громадян. Жодних вибухових пристроїв або речовин не виявлено.