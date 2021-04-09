В центре Харькова "заминировали" четыре ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В центре Харькова из-за “минирования” четырех ТРЦ эвакуировали 1 515 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Детали
Специалисты обследовали 44 600 кв. метров помещений, почти 6 400 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1 515 граждан.
Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.
Добавим
Вчера, в Харькове в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в четырех торговых центрах и пяти почтовых отделениях. Специалисты обследовали почти 54 тыс. кв. м помещений, более 16 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 695 граждан. Никаких взрывных устройств или веществ не обнаружено.