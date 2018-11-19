У центрі Харкова під час руху спалахнув легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У легковому автомобілі під час руху у центрі Харкова сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ ДСНС у Харківській області.
"19 листопада о 12:00 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка трапилася на проїзній частині на вулиці Пушкінській напроти будинку №88 у Харкові. Подія сталася під час руху автомобілю Citroen Berlingo (2008 року випуску), у якому загорівся моторний відсік", – йдеться в повідомленні.
Водій зупинився і покинув салон автомобіля, а також викликав рятувальників.
"На момент прибуття рятувальників вогонь встиг охопити не тільки моторний відсік, але й частково салон авто. Площа пожежі складала близько 5 кв.м. Бійці ДСНС за допомогою піни локалізували пожежу о 12:02 і ліквідували її о 12:26", – уточнили у ДСНС.
У результаті пожежі постраждалих немає. Причина виникнення займання наразі з’ясовується.
Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області загорівся, а потім вибухнув легковий автомобіль.