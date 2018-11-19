В центре Харькова во время движения загорелась легковушка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В легковом автомобиле во время движения в центре Харькова произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"19 ноября в 12:00 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на проезжей части на улице Пушкинской напротив дома №88 в Харькове. Происшествие случилось во время движения автомобиля Citroen Berlingo (2008 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек", – говорится в сообщении.
Водитель остановился и покинул салон автомобиля, а также вызвал спасателей.
"На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не только моторный отсек, но и частично салон авто. Площадь пожара составляла около 5 кв.м. Бойцы ГСЧС с помощью пены локализовали пожар в 12:02 и ликвидировали ее в 12:26", – уточнили в ГСЧС.
В результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, в Бердянске Запорожской области загорелся, а затем взорвался легковой автомобиль.