У центрі Чернігова понад 14 тисяч споживачів залишились без світла: що відомо

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Київ • УНН

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Через аварійне відключення кількох ліній електропередачі, 14046 абонентів у центрі Чернігова тимчасово залишились без електропостачання. Чернігівобленерго працює над швидким відновленням електропостачання.

Станом на ранок 23 серпня у центрі Чернігова понад 14 тисяч споживачів тимчасово залишились без світла, повідомляє Чернігівобленерго, передає УНН

 Шановні споживачі! У Чернігові аварійно відключено одразу кілька ліній електропередачі. Без електропостачання 14046 абонентів у центрі міста

- йдеться у повідомленні.

В Чернігівобленерго вказали, що роблять усе, щоб відновити електропостачання якомога швидше. 

Доповнення 

Сьогодні, 23 серпня в Україні не планують відключати світло, але закликають споживати електроенергію ощадливо. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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