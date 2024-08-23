У центрі Чернігова понад 14 тисяч споживачів залишились без світла: що відомо
Київ • УНН
Через аварійне відключення кількох ліній електропередачі, 14046 абонентів у центрі Чернігова тимчасово залишились без електропостачання. Чернігівобленерго працює над швидким відновленням електропостачання.
Станом на ранок 23 серпня у центрі Чернігова понад 14 тисяч споживачів тимчасово залишились без світла, повідомляє Чернігівобленерго, передає УНН.
Шановні споживачі! У Чернігові аварійно відключено одразу кілька ліній електропередачі. Без електропостачання 14046 абонентів у центрі міста
В Чернігівобленерго вказали, що роблять усе, щоб відновити електропостачання якомога швидше.
Доповнення
Сьогодні, 23 серпня в Україні не планують відключати світло, але закликають споживати електроенергію ощадливо.