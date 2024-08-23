В центре Чернигова более 14 тысяч потребителей остались без света: что известно

По состоянию на утро 23 августа в центре Чернигова более 14 тысяч потребителей временно остались без света, сообщает Черниговоблэнерго, передает УНН.

Уважаемые потребители! В Чернигове аварийно отключено сразу несколько линий электропередачи. Без электроснабжения 14046 абонентов в центре города - говорится в сообщении.

В Черниговоблэнерго указали, что делают все, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее.

Дополнение

Сегодня, 23 августа в Украине не планируют отключать свет, но призывают потреблять электроэнергию экономно.