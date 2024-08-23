В центре Чернигова более 14 тысяч потребителей остались без света: что известно
Киев • УНН
Из-за аварийного отключения нескольких линий электропередачи, 14046 абонентов в центре Чернигова временно остались без электроснабжения. Черниговоблэнерго работает над быстрым возобновлением электроснабжения.
По состоянию на утро 23 августа в центре Чернигова более 14 тысяч потребителей временно остались без света, сообщает Черниговоблэнерго, передает УНН.
Уважаемые потребители! В Чернигове аварийно отключено сразу несколько линий электропередачи. Без электроснабжения 14046 абонентов в центре города
В Черниговоблэнерго указали, что делают все, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее.
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Сегодня, 23 августа в Украине не планируют отключать свет, но призывают потреблять электроэнергию экономно.