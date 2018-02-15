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У Труханова може бути громадянство Росії та Греції – прокурор САП

У Труханова може бути громадянство Росії та Греції – прокурор САП

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов може мати громадянства Російської Федерації та Греції, але ця інформація на сьогодні офіційно не підтверджена. Про це сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко під час обрання запобіжного заходу Г.Труханову у Солом’янському районному суді, передає кореспондент УНН.

“У документах, які були надані суду, міститься протокол від 9 лютого 2018 року. Вказаним протоколом зафіксовано факт опису загальнодоступних сайтів, а саме це сайт Федеральної податкової служби Російської Федерації. На вказаному сайті детективом було знайдено документ, який свідчить про те, що у пана Геннадія Леонідовича може бути громадянство Російської Федерації”, — сказав прокурор.

За його словами, на сайті податкової РФ є фотокопії документів, де йдеться про те, що Г.Труханову видавався паспорт громадянина Росії 8 березня 2002 року і також 14 березня 2011 року.

“У вказаних документах збігаються не лише анкетні дані особи, а й дата і місце народження. Тому ми вважаємо, що це є достатній доказ того, що пан Труханов може володіти й іншим громадянством. Це йому надасть змогу уникнути шляхом переховування від кримінальної відповідальності”, — сказав він.

Крім того, продовжив М.Кравченко, орган досудового розслідування має документи, які “свідчать про те, що у Труханова Геннадія Леонідовича може бути також і громадянство Греції”.

Прокурор уточнив, що в документах зазначається, що особа на ім’я Труханов Геннадій, який народився в Україні, перебував у Греції й отримав паспорт, але на інше ім’я.

“Я до цього також можу критично ставитися, тому що ця інформація на сьогоднішній день ще не перевірена...”, — уточнив прокурор і додав, що будуть направлені відповідні запити для перевірки цієї інформації.

Водночас, адвокат Олександр Лисак спростував слова прокурора про паспорти Росії та Греції у Геннадія Труханова.

“Коли я почув, що протоколом огляду встановлено, що в Геннадія Труханова є декілька паспортів, то в мене, яка думка (виникла — ред.), що це чисто для дискредитації, таких політичний хід. Чому ж прокурори не встановили, що Труханов протягом тривалого часу перебуває у РФ? Таких доказів немає. Разом з тим, що прокурор не знає, у який спосіб отримуються такі документи з мережі Інтернет або Ютуба. Є виняткова процедура. Протягом тривалого часу, що заважало встановити власника тієї мережі, з якої та інформація черпалася. Це чисто формальний хід для того, щоб показати, що начебто якісь документи є”, — наголосив він.

Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.

13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.

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