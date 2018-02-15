У Труханова може бути громадянство Росії та Греції – прокурор САП

“У документах, які були надані суду, міститься протокол від 9 лютого 2018 року. Вказаним протоколом зафіксовано факт опису загальнодоступних сайтів, а саме це сайт Федеральної податкової служби Російської Федерації. На вказаному сайті детективом було знайдено документ, який свідчить про те, що у пана Геннадія Леонідовича може бути громадянство Російської Федерації”, — сказав прокурор.

За його словами, на сайті податкової РФ є фотокопії документів, де йдеться про те, що Г.Труханову видавався паспорт громадянина Росії 8 березня 2002 року і також 14 березня 2011 року.

“У вказаних документах збігаються не лише анкетні дані особи, а й дата і місце народження. Тому ми вважаємо, що це є достатній доказ того, що пан Труханов може володіти й іншим громадянством. Це йому надасть змогу уникнути шляхом переховування від кримінальної відповідальності”, — сказав він.

Крім того, продовжив М.Кравченко, орган досудового розслідування має документи, які “свідчать про те, що у Труханова Геннадія Леонідовича може бути також і громадянство Греції”.

Прокурор уточнив, що в документах зазначається, що особа на ім’я Труханов Геннадій, який народився в Україні, перебував у Греції й отримав паспорт, але на інше ім’я.

“Я до цього також можу критично ставитися, тому що ця інформація на сьогоднішній день ще не перевірена...”, — уточнив прокурор і додав, що будуть направлені відповідні запити для перевірки цієї інформації.

Водночас, адвокат Олександр Лисак спростував слова прокурора про паспорти Росії та Греції у Геннадія Труханова.

“Коли я почув, що протоколом огляду встановлено, що в Геннадія Труханова є декілька паспортів, то в мене, яка думка (виникла — ред.), що це чисто для дискредитації, таких політичний хід. Чому ж прокурори не встановили, що Труханов протягом тривалого часу перебуває у РФ? Таких доказів немає. Разом з тим, що прокурор не знає, у який спосіб отримуються такі документи з мережі Інтернет або Ютуба. Є виняткова процедура. Протягом тривалого часу, що заважало встановити власника тієї мережі, з якої та інформація черпалася. Це чисто формальний хід для того, щоб показати, що начебто якісь документи є”, — наголосив він.

Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.

13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.