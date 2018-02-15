В Труханова может быть гражданство России и Греции - прокурор САП

"В документах, которые были предоставлены суду, содержится протокол от 9 февраля 2018 года. Указанным протоколом зафиксирован факт описания общедоступных сайтов, а именно это сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. На указанном сайте детективом был найден документ, свидетельствующий о том, что у господина Геннадия Леонидовича может быть гражданство Российской Федерации", - сказал прокурор.

По его словам, на сайте налоговой РФ есть фотокопии документов, где говорится о том, что Г.Труханову выдавался паспорт гражданина России 8 марта 2002 года и также 14 марта 2011 года.

"В указанных документах совпадают не только анкетные данные лица, но и дата и место рождения. Поэтому мы считаем, что это достаточное доказательство того, что господин Труханов может обладать и другим гражданством. Это ему позволит избежать сокрытия от уголовной ответственности", - сказал он.

Кроме того, продолжил Кравченко, орган досудебного расследования имеет документы, которые "свидетельствуют о том, что в Труханова Геннадия Леонидовича может быть также и гражданство Греции".

Прокурор уточнил, что в документах отмечается, что мужчина по имени Труханов Геннадий, который родился в Украине, находился в Греции и получил паспорт, но на другое имя.

"Я к этому также могу критически относиться, потому что эта информация на сегодняшний день еще не проверенная...", - уточнил прокурор и добавил, что будут направлены соответствующие запросы для проверки этой информации.

В то же время, адвокат Александр Лысак опроверг слова прокурора о паспортах России и Греции в Геннадия Труханова.

"Когда я услышал, что протоколом осмотра установлено, что у Геннадия Труханова есть несколько паспортов, то у меня, какая мысль (возникла - ред.), что это чисто для дискредитации, такой политический ход. Почему же прокуроры не установили, что Труханов в течение длительного времени находится в РФ? Таких доказательств нет. Вместе с тем, что прокурор не знает, каким образом получаются такие документы из сети Интернет или Ютуба. Есть исключительная процедура. В течение длительного времени, что мешало установить владельца той сети, с которой и информация черпалась. Это чисто формальный ход для того, чтобы показать, что якобы какие-то документы есть", - подчеркнул он.

Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.

13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.