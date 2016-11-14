У трьох районах Хмельниччини призупинили навчання у школах
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У трьох районах Хмельницької призупинили навчання у школах. У зв'язку з негодою таке рішення прийняли місцеві органи влади. Про це кореспонденту УНН розповіли у Штабі з НС при Хмельницькій ОДА.
Керівництво Волочиської, Хмельницької і Теофіпольської райдержадміністрацій прийняли рішення призупинити навчальний процес у зв'язку з негодою.
Навчання призупинили на два дні: 14 і 15 листопада.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду на дорогах заблоковано 350-400 автомобілів.