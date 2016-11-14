В трех районах Хмельницкой области приостановили обучение в школах

Руководство Волочиской, Хмельницкой и Теофипольской райгосадминистраций приняли решение приостановить учебный процесс в связи с непогодой.

Обучение приостановили на два дня: 14 и 15 ноября.

Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды на дорогах заблокировало 350-400 автомобилей.