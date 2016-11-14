В трех районах Хмельницкой области приостановили обучение в школах
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 октября. УНН. В трех районах Хмельницкой области приостановили обучение в школах. В связи с непогодой такое решение приняли местные органы власти. Об этом корреспонденту УНН рассказали в штабе по ЧС при Хмельницкой ОГА.
Руководство Волочиской, Хмельницкой и Теофипольской райгосадминистраций приняли решение приостановить учебный процесс в связи с непогодой.
Обучение приостановили на два дня: 14 и 15 ноября.
Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды на дорогах заблокировало 350-400 автомобилей.