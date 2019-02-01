У трьох містах Донецької області можуть скоротити подачу води

"1 лютого з 8:00 будуть проводитися ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водоводі діаметром 1000 мм на ділянці від третього до четвертого підйомів Другого Донецького водопроводу. Можливо скорочення подачі води містам: Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецькому до закінчення ремонтно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Бердянську через аварію на колекторі без води залишилося півміста. Внаслідок цього там не працювали школи та дитячі садки у нижній і верхній частині міста.

Нагадаємо, жителі трьох міст Донецької області скаржилися на гірку воду.