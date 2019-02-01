В трех городах Донецкой области могут сократить подачу воды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В городах Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк Донецкой области возможно сокращении подачи воды из-за ремонтно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Компания "Вода Донбасса".
"1 февраля с 8:00 будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 1000 мм на участке от третьего до четвертого подъемов Второго Донецкого водопровода. Возможно сокращение подачи воды городам Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк до окончания ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. В результате этого не работали школы и детские сады в нижней и верхней части города.
Напомним, жители трех городов Донецкой области жаловались на горку воду.