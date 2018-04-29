У травні Україну знову накриють магнітні бурі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Астрономи спрогнозували магнітну бурю другого рівня за п'ятибальною шкалою на Землі 17 травня. Про це повідомляє РІА Новини, передає УНН.
На тлі в цілому спокійної геомагнітної обстановки травня буря очікується рівня G2, а магнітосфера Землі буде обуреної 7, 8 і 18 травня.
Магнітні бурі другого рівня можуть призводити до слабких флуктуацій в енергетичних системах, а також надавати невеликі впливу на системи управління космічними апаратами. При цьому полярні сяйва можуть спостерігатися на високих широтах від 60 градусів і вище.
Як повідомляв УНН, найпотужніший спалах з жовтня 2017 року було зареєстровано на Сонці ввечері 7 лютого. Про це повідомили в четвер на сайті лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту ім. Лебедєва,