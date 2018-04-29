В мае Украину снова накроют магнитные бури

На фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая буря ожидается уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая.

Магнитные бури второго уровня могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.



Как сообщал УНН, самая крупная вспышка с октября 2017 года была зарегистрирована на Солнце вечером 7 февраля. Об этом сообщили в четверг на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева.