У Трампа подадуть в суд на екс-співробітницю, яка "злила" розмови президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Представники кампанії президента США Дональда Трампа порушують арбітражний розгляд проти колишньої співробітниці апарату Білого дому Омароси Маніголт-Ньюман, звинувачуючи її в порушенні угоди про нерозголошення, передає УНН з посиланням на AP.
Представник кампанії повідомив, що скаргу буде подано до Американської арбітражної асоціації в Нью-Йорку. У скарзі зазначається, що книжковий і медіа-тур Маніголт-Ньюман порушують угоду про нерозголошення, укладену екс-співробітницею в 2016 році.
Екс-співробітниця Білого Дому визнала підписання угоди про конфіденційність з кампанією в 2016 році. В своїй книзі вона написала, що після того, як її було звільнено з Білого дому в грудні 2017 року, їй був запропонований контракт, який передбачає щомісячну виплату у 15 тисяч дол. в обмін на мовчання, однак вона від нього відмовилася.
Як повідомляв УНН, колишня співробітниця апарату Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман стверджує, що володіє безліччю аудіозаписів розмов з президентом США Дональдом Трампом і його підлеглими і охоче поділиться ними з спецпрокурором Робертом Мюллером, що веде розслідування з приводу втручання Росії в американські вибори 2016 року.