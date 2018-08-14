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У Трампа подадут в суд на экс-сотрудницу, которая "слила" разговора президента

Киев • УНН

 • 8505 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Представители кампании президента США Дональда Трампа инициируют арбитражное разбирательство в отношении бывшей сотрудницы аппарата Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, обвиняя ее в нарушении соглашения о неразглашении, передает УНН со ссылкой на AP.

У Трампа подадут в суд на экс-сотрудницу, которая "слила" разговора президента

Представитель кампании сообщил, что жалоба будет подана в Американскую арбитражную ассоциацию в Нью-Йорке. В жалобе отмечается, что книжный и медиа-тур Маниголт-Ньюман нарушают соглашение о неразглашении, заключенное экс-сотрудницей в 2016 году.

Экс-сотрудница Белого Дома признала подписания соглашения о конфиденциальности с кампанией в 2016 году. В своей книге она написала, что после того, как она была уволена из Белого дома в декабре 2017 года, ей был предложен контракт, который предусматривает ежемесячную выплату в 15 тысяч долл. в обмен на молчание, однако она от него отказалась.

Как сообщал УНН, бывшая сотрудница аппарата Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман утверждает, что обладает множеством аудиозаписей разговоров с президентом США Дональдом Трампом и его подчиненными и охотно поделится ими с спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование по поводу вмешательства России в американские выборы 2016 года.

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