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У Токіо керівництво компанії “найняло на роботу” котів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Офіс токійської компанії забрав 9 котів з притулку. Керівництво компанії впевнене, що тварини допоможуть покращити роботу персоналу та підвищити привабливість організації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Today.

У Токіо керівництво компанії “найняло на роботу” котів

Деталі

Тваринам дозволили робити все, що їм заманеться — котики можуть ходити по всьому офісу, залазити на столи та гратися з працівниками під час роботи. Це не тільки приносять користь офісним працівникам компанії, але й допомагає забезпечити 9 котів домівкою, де вони будуть забезпечені доглядом та їжею до кінця життя.

Керівництво прийняло таке рішення, оскільки у Токіо житлові площі мають доволі малий розмір, тому орендарі часто забороняють мешканцям заводити домашніх тварин. Так коти та собаки змушені жити у притулках. Керівництво компанії Ferry вважає, що завдяки котам працівники будуть менше нервувати та краще працюватимуть. Правила компанії дозволяють домашніх тварин, тому співробітників офісу заохочують привозити своїх улюбленців на роботу.

Нагадаємо

В одному з районів Токіо “оселився” великий 3D-кіт.

Українські Національні Новини

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