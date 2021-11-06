У Токіо керівництво компанії “найняло на роботу” котів

Деталі

Тваринам дозволили робити все, що їм заманеться — котики можуть ходити по всьому офісу, залазити на столи та гратися з працівниками під час роботи. Це не тільки приносять користь офісним працівникам компанії, але й допомагає забезпечити 9 котів домівкою, де вони будуть забезпечені доглядом та їжею до кінця життя.

Керівництво прийняло таке рішення, оскільки у Токіо житлові площі мають доволі малий розмір, тому орендарі часто забороняють мешканцям заводити домашніх тварин. Так коти та собаки змушені жити у притулках. Керівництво компанії Ferry вважає, що завдяки котам працівники будуть менше нервувати та краще працюватимуть. Правила компанії дозволяють домашніх тварин, тому співробітників офісу заохочують привозити своїх улюбленців на роботу.



Нагадаємо

В одному з районів Токіо “оселився” великий 3D-кіт.