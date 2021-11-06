В Токио руководство компании “наняло на работу” котов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Офис токийской компании забрал 9 котов из приюта. Руководство компании уверено, что животные помогут улучшить работу персонала и повысить привлекательность организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.
Детали
Животным разрешили делать все, что им заблагорассудится — котики могут ходить по всему офису, залезать на столы и играться с работниками во время работы. Это не только приносят пользу офисным работникам компании, но и помогает обеспечить 9 кошек домом, где они будут обеспечены уходом и едой до конца жизни.
Руководство приняло такое решение, поскольку в Токио жилые площади имеют довольно малый размер, поэтому арендаторы часто запрещают жителям заводить домашних животных. Так коты и собаки вынуждены жить в приютах. Руководство компании Ferry считает, что благодаря котам работники будут меньше нервничать и лучше работать. Правила компании разрешают домашних животных, поэтому сотрудников офиса поощряют привозить своих любимцев на работу.
Напомним
В одном из районов Токио “поселился” большой 3D-кот.