У ТКГ знайшли розбіжності у заявах Пєскова і Захарової й порадили їх "помирити"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українська сторона у ТКГ виявила розбіжності між словами чиновників Російської Федерації щодо оцінки у Парижі та Берліні виконання рішень "нормандського формату". Так, у ТКГ радять примирити прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова та речника МЗС РФ Марію Захарову через розбіжності у їхніх заявах. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
"Здається, Президенту РФ настав час примирити свого прессекретаря Дмитра Пєскова та речника МЗС РФ Марію Захарову. Українська делегація і до цього помічала у російської сторони суттєві розбіжності між словами та справами, але останнім часом ситуація викликає ще більше занепокоєння, бо плутатися офіційні представники РФ почали вже навіть у заявах", - вказано у повідомленні.
Далі наводяться приклади заяв Захарової про те, що "висока оцінка Берліном і Парижем дій Києва по виконанню рішень саміту у "нормандському форматі" викликає подив". При цьому, у Кремлі заявили, що "І у Парижі, і у Берліні не приховують свого розчарування по багатьох аспектах цієї ситуації".
"До того ж, порівняння двох останніх заяв пресслужби Кремля викликає питання: як давно її службовці бачили свого керівника, а він - свого?", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 грудня 2020 року минув рік з тих пір, як у Парижі відбулась зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у "нормандському форматі" — перша з 2016 року. За її підсумками, учасники перемовин досягли низки домовленостей, які мали сприяти розв’язанню збройного конфлікту на Донбасі.
Зазначимо, Україна у річницю "нормандського" саміту закликала РФ виконати усі досягнуті у Парижі рішення.