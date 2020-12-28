У ТКГ знайшли розбіжності у заявах Пєскова і Захарової й порадили їх "помирити"

"Здається, Президенту РФ настав час примирити свого прессекретаря Дмитра Пєскова та речника МЗС РФ Марію Захарову. Українська делегація і до цього помічала у російської сторони суттєві розбіжності між словами та справами, але останнім часом ситуація викликає ще більше занепокоєння, бо плутатися офіційні представники РФ почали вже навіть у заявах", - вказано у повідомленні.

Далі наводяться приклади заяв Захарової про те, що "висока оцінка Берліном і Парижем дій Києва по виконанню рішень саміту у "нормандському форматі" викликає подив". При цьому, у Кремлі заявили, що "І у Парижі, і у Берліні не приховують свого розчарування по багатьох аспектах цієї ситуації".

"До того ж, порівняння двох останніх заяв пресслужби Кремля викликає питання: як давно її службовці бачили свого керівника, а він - свого?", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року минув рік з тих пір, як у Парижі відбулась зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у "нормандському форматі" — перша з 2016 року. За її підсумками, учасники перемовин досягли низки домовленостей, які мали сприяти розв’язанню збройного конфлікту на Донбасі.

Зазначимо, Україна у річницю "нормандського" саміту закликала РФ виконати усі досягнуті у Парижі рішення.