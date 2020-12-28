В ТКГ нашли различия в заявлениях Пескова и Захаровой и посоветовали их "помирить"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 62320 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 122427 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 132727 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 315529 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 184767 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 455561 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 336501 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 223536 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248846 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257372 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
3.8м/с
83%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 81145 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 21791 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 45246 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 40909 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 25026 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 81662 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 90488 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 180298 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 315501 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 455545 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 10566 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 25882 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 34090 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 63673 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 86322 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В ТКГ нашли различия в заявлениях Пескова и Захаровой и посоветовали их "помирить"

Киев • УНН

 • 8851 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинская сторона в ТКГ обнаружила расхождения между словами чиновников Российской Федерации по оценке в Париже и Берлине выполнения решений "нормандского формата". Так, в ТКГ советуют примирить пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и представителя МИДа РФ Марию Захарову из-за разногласий в их заявлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

В ТКГ нашли различия в заявлениях Пескова и Захаровой и посоветовали их "помирить"

"Кажется, Президенту РФ пора примирить своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и представителя МИДа РФ Марию Захарову. Украинская делегация и до этого замечала у российской стороны существенные расхождения между словами и делами, но в последнее время ситуация вызывает еще большее беспокойство, ибо путаться официальные представители РФ начали уже даже в заявлениях", - указано в сообщении.

Далее приводятся примеры заявлений Захаровой о том, что "высокая оценка Берлином и Парижем действий Киева по выполнению решений саммита в "нормандском формате" вызывает удивление". При этом в Кремле заявили, что "и в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим аспектам этой ситуации".

"К тому же, сравнение двух последних заявлений пресс-службы Кремля вызывает вопрос: как давно ее служащие видели своего руководителя, а он - своего?", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря 2020 года прошел год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряда договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

Отметим, Украина в годовщину "нормандского" саммита призвала РФ выполнить все достигнутые в Париже решения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05