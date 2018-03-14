У ТКГ триває робота зі звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Тристоронній контактній групі триває робота зі звільнення заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“Триває робота зі звільнення заручників. При цьому наполягаємо: на всіх етапах звільнення людей профільні міжнародні організації повинні здійснювати прискіпливий моніторинг усього, що відбувається — насамперед, це передбачає їхній безперешкодний доступ до незаконно утримуваних осіб”, — повідомила вона.
Крім того, за її словами, необхідно розблокувати реалізацію важливої гуманітарної ініціативи щодо створення тристороннього механізму з пошуку зниклих безвісти за участі України, РФ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Як повідомляв УНН, 2 березня поблизу пункту пропуску “Гоптівка” на кордоні з Росією у межах Харківської області відбувся процес обміну двох росіян на двох затриманих раніше українських прикордонників.