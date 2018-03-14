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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45530 просмотра

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В ТКГ продолжается работа по освобождению заложников

В ТКГ продолжается работа по освобождению заложников

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Трехсторонний контактной группе продолжается работа по освобождению заложников. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"Продолжается работа по освобождению заложников. При этом настаиваем: на всех этапах освобождения людей профильные международные организации должны осуществлять тщательный мониторинг всего, что происходит - прежде всего, это предполагает их беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемых лиц", - сообщила она.

Кроме того, по ее словам, необходимо разблокировать реализацию важной гуманитарной инициативы по созданию трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщал УНН, 2 марта вблизи пункта пропуска "Гоптовка" на границе с Россией в пределах Харьковской области состоялся процесс обмена двух россиян на двух задержанных ранее украинских пограничников.

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