В ТКГ продолжается работа по освобождению заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Трехсторонний контактной группе продолжается работа по освобождению заложников. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"Продолжается работа по освобождению заложников. При этом настаиваем: на всех этапах освобождения людей профильные международные организации должны осуществлять тщательный мониторинг всего, что происходит - прежде всего, это предполагает их беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемых лиц", - сообщила она.
Кроме того, по ее словам, необходимо разблокировать реализацию важной гуманитарной инициативы по созданию трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста.
Как сообщал УНН, 2 марта вблизи пункта пропуска "Гоптовка" на границе с Россией в пределах Харьковской области состоялся процесс обмена двух россиян на двух задержанных ранее украинских пограничников.