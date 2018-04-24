У ТКГ розповіли, що Україна зробила в політичному блоці мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У політичному блоці мінських угод Україна зробила дуже багато. Про це під час публічної дискусії заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик, передає кореспондент УНН.
"Що стосується політичного блоку. Україною було дуже багато чого зроблено. Україна в першому читанні проголосувала поправки до Конституції. Україна прийняла закон України про особливий статус територій. Україна проголосувала закон про амністію. Верховна Рада прийняла постанову, в якій визначаються населені пункти, де можливе проведення місцевих виборів", - повідомив Моцик.
Нагадаємо, Моцик заявив, що Росія не виконала жодних зобов'язань у безпекових питаннях мінських угод.