В ТКГ рассказали, что Украина сделала в политическом блоке минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В политическом блоке минских соглашений Украина сделала очень много. Об этом во время публичной дискуссии заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик, передает корреспондент УНН.
"Что касается политического блока. Украиной было очень многое сделано. Украина в первом чтении проголосовала поправки в Конституцию. Украина приняла закон Украины об особом статусе территорий. Украина проголосовала закон об амнистии. Верховная Рада приняла постановление, в которой определяются населенные пункты, где возможно проведение местных выборов", - сообщил Моцик.
Напомним, Моцик заявил, что Россия не выполнила никаких обязательств в вопросах безопасности минских соглашений.