В ТКГ рассказали, что Украина сделала в политическом блоке минских соглашений

"Что касается политического блока. Украиной было очень многое сделано. Украина в первом чтении проголосовала поправки в Конституцию. Украина приняла закон Украины об особом статусе территорий. Украина проголосовала закон об амнистии. Верховная Рада приняла постановление, в которой определяются населенные пункты, где возможно проведение местных выборов", - сообщил Моцик.

Напомним, Моцик заявил, что Россия не выполнила никаких обязательств в вопросах безопасности минских соглашений.