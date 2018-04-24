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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ТКГ рассказали, что Украина сделала в политическом блоке минских соглашений

Киев • УНН

 • 10218 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В политическом блоке минских соглашений Украина сделала очень много. Об этом во время публичной дискуссии заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик, передает корреспондент УНН.

В ТКГ рассказали, что Украина сделала в политическом блоке минских соглашений

"Что касается политического блока. Украиной было очень многое сделано. Украина в первом чтении проголосовала поправки в Конституцию. Украина приняла закон Украины об особом статусе территорий. Украина проголосовала закон об амнистии. Верховная Рада приняла постановление, в которой определяются населенные пункты, где возможно проведение местных выборов", - сообщил Моцик.

Напомним, Моцик заявил, что Россия не выполнила никаких обязательств в вопросах безопасности минских соглашений.

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