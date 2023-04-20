У тисняві в столиці Ємену загинули майже 80 людей

Деталі

У столиці Ємену натовп, наляканий стріляниною та вибухом електромережі, побіг на благодійну акцію, убивши щонайменше 80 людей. Ця трагедія стала найбільшою за кількістю жертв у Ємені за останні роки, яка не була пов’язана з довготривалою війною в країні, і сталася напередодні мусульманського свята Ід аль-Фітр, яке відзначає кінець Рамадану пізніше цього тижня.

За словами двох свідків, Абдель-Рахмана Ахмеда та Яхії Мохсена, пізно ввечері в середу озброєні хусити стріляли в повітря, намагаючись контролювати натовп.

За їхніми словами, це викликало паніку, і люди, зокрема багато жінок і дітей, почали тисняву.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно десятки тіл, деякі нерухомі, людей, які кричали, коли їм намагалися допомогти. Окремі кадри наслідків, оприлюднені представниками хуситів, показали плями крові, взуття та одяг жертв, розкидані на землі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, інцидент стався в Старому місті в центрі Сани, де сотні бідних людей зібралися на благодійну акцію, організовану торговцями. За словами очевидців, люди зібралися, щоб отримати близько 10 доларів кожен від благодійної організації, яку фінансують місцеві бізнесмени. Заможні люди та бізнесмени часто роздають готівку та їжу, особливо бідним, під час Рамадану.

Речник МВС країни Абдель-Хак аль-Агрі звинуватив у кризі «випадковий розподіл» коштів без узгодження з місцевою владою. За даними повстанського супутникового телеканалу Al-Masirah, високопоставлений представник охорони здоров'я Мотахер аль-Маруні заявив, що 78 людей були вбиті. За словами заступника директора лікарні Хамдана Багері, щонайменше 73 людини отримали поранення та були доставлені до лікарні Аль-Тура в Сані.

Пізніші дані про жертви рано вранці стверджували, що їх кількість була набагато більшою: принаймні 85 загиблих і понад 300 поранених. Повстанці швидко огородили школу, де проходив захід, і не допустили людей, у тому числі журналістів. У МВС повідомили, що затримали двох організаторів, ведеться розслідування. Хусити заявили, що виплатять близько 2000 доларів компенсації кожній родині, яка втратила родича, а поранені отримають близько 400 доларів.

Доповнення

Столиця Ємену перебуває під контролем підтримуваних Іраном хуситів з тих пір, як вони покинули свою північну фортецю в 2014 році та усунули міжнародно визнаний уряд. Це спонукало коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії втрутитись у 2015 році, щоб спробувати відновити уряд. Останніми роками конфлікт перетворився на війну, внаслідок якої загинуло понад 150 000 людей, у тому числі бойовиків і мирних жителів, і спричинилася одна з найгірших гуманітарних катастроф у світі.