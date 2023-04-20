У тисняві в столиці Ємену загинули майже 80 людей

ukru
Ексклюзив
15:02 • 5903 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 35505 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 80535 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 204556 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 156606 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 159421 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 242720 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453223 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344903 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356972 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179986 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 152110 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 125283 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113655 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 73722 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 204490 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 242681 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 486915 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 623009 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 648926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 32099 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 40656 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113655 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 152110 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179986 перегляди
Актуальне
У тисняві в столиці Ємену загинули майже 80 людей

У тисняві в столиці Ємену загинули майже 80 людей

Київ • УНН

 • 523254 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. 78 людей загинуло та щонайменше 73 отримали поранення в тисняві в єменській Сані. Бідні люди зібралися на благодійну акцію, організовану торговцями. Озброєна охорона, намагаючись контролювати ситуацію, почала стріляти в повітря, спровокувавши паніку. Чиновники в трагедії звинуватили благодійників за діяльність без узгодження з місцевою владою, пише УНН з посиланням на Mirror.

Деталі

У столиці Ємену натовп, наляканий стріляниною та вибухом електромережі, побіг на благодійну акцію, убивши щонайменше 80 людей. Ця трагедія стала найбільшою за кількістю жертв у Ємені за останні роки, яка не була пов’язана з довготривалою війною в країні, і сталася напередодні мусульманського свята Ід аль-Фітр, яке відзначає кінець Рамадану пізніше цього тижня.

За словами двох свідків, Абдель-Рахмана Ахмеда та Яхії Мохсена, пізно ввечері в середу озброєні хусити стріляли в повітря, намагаючись контролювати натовп.

За їхніми словами, це викликало паніку, і люди, зокрема багато жінок і дітей, почали тисняву.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно десятки тіл, деякі нерухомі, людей, які кричали, коли їм намагалися допомогти. Окремі кадри наслідків, оприлюднені представниками хуситів, показали плями крові, взуття та одяг жертв, розкидані на землі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, інцидент стався в Старому місті в центрі Сани, де сотні бідних людей зібралися на благодійну акцію, організовану торговцями. За словами очевидців, люди зібралися, щоб отримати близько 10 доларів кожен від благодійної організації, яку фінансують місцеві бізнесмени. Заможні люди та бізнесмени часто роздають готівку та їжу, особливо бідним, під час Рамадану.

Речник МВС країни Абдель-Хак аль-Агрі звинуватив у кризі «випадковий розподіл» коштів без узгодження з місцевою владою. За даними повстанського супутникового телеканалу Al-Masirah, високопоставлений представник охорони здоров'я Мотахер аль-Маруні заявив, що 78 людей були вбиті. За словами заступника директора лікарні Хамдана Багері, щонайменше 73 людини отримали поранення та були доставлені до лікарні Аль-Тура в Сані.

Пізніші дані про жертви рано вранці стверджували, що їх кількість була набагато більшою: принаймні 85 загиблих і понад 300 поранених. Повстанці швидко огородили школу, де проходив захід, і не допустили людей, у тому числі журналістів. У МВС повідомили, що затримали двох організаторів, ведеться розслідування. Хусити заявили, що виплатять близько 2000 доларів компенсації кожній родині, яка втратила родича, а поранені отримають близько 400 доларів.

Доповнення

Столиця Ємену перебуває під контролем підтримуваних Іраном хуситів з тих пір, як вони покинули свою північну фортецю в 2014 році та усунули міжнародно визнаний уряд. Це спонукало коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії втрутитись у 2015 році, щоб спробувати відновити уряд. Останніми роками конфлікт перетворився на війну, внаслідок якої загинуло понад 150 000 людей, у тому числі бойовиків і мирних жителів, і спричинилася одна з найгірших гуманітарних катастроф у світі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34