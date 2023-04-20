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В давке в столице Йемена погибли около 80 человек

В давке в столице Йемена погибли около 80 человек

Киев • УНН

 • 523252 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. 78 человек погибли и по меньшей мере 73 получили ранения в давке в йеменской Сане. Бедные люди собрались на благотворительную акцию, организованную торговцами. Вооруженная охрана, пытаясь контролировать ситуацию, начала стрелять в воздух, спровоцировав панику. Чиновники в трагедии обвинили благотворителей за деятельность без согласования с местными властями, пишет УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

В столице Йемена толпа, напуганная стрельбой и взрывом электросети, побежала на благотворительную акцию, убив по меньшей мере 80 человек. Эта трагедия стала самой большой по количеству жертв в Йемене за последние годы, которая не была связана с длительной войной в стране, и произошла накануне мусульманского праздника Ид аль-Фитр, который отмечает конец Рамадана позже на этой неделе.

По словам двух свидетелей, Абдель-Рахмана Ахмеда и Яхии Мохсена, поздно вечером в среду вооруженные хуситы стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу.

По их словам, это вызвало панику, и люди, в том числе многие женщины и дети, начали давку.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видны десятки тел, некоторые неподвижны, кричащих людей, когда им пытались помочь. Отдельные кадры последствий, опубликованные представителями хуситов, показывают пятна крови, обувь и одежду жертв, разбросанные на земле.

По данным Министерства внутренних дел, инцидент произошел в Старом городе в центре Саны, где сотни бедных людей собрались на благотворительную акцию, организованную торговцами. По словам очевидцев, люди собрались, чтобы получить около 10 долларов каждый от благотворительной организации, финансируемой местными бизнесменами. Состоятельные люди и бизнесмены часто раздают наличные и еду, особенно бедным, во время Рамадана.

Представитель МВД страны Абдель-Халек аль-Агри обвинил в кризисе «случайное распределение» средств без согласования с местными властями. По данным повстанческого спутникового телеканала Al-Masirah, высокопоставленный представитель здравоохранения Мотахер аль-Маруни заявил, что 78 человек были убиты. По словам заместителя директора больницы Хамдана Багери, по меньшей мере 73 человека получили ранения и были доставлены в больницу Аль-Тура в Сане.

Более поздние данные о жертвах ранним утром утверждали, что их количество было намного больше: по крайней мере 85 погибших и более 300 раненых. Повстанцы быстро огородили школу, где проходило мероприятие, и не допустили людей, в том числе журналистов. В МВД сообщили, что задержали двух организаторов, ведется расследование. Хуситы заявили, что выплатят около 2000 долларов компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около 400 долларов.

Дополнение

Столица Йемена находится под контролем поддерживаемых Ираном хуситов с тех пор, как они покинули свою северную крепость в 2014 году и свергли международно признанное правительство. Это побудило коалицию под руководством Саудовской Аравии вмешаться в 2015 году, чтобы попытаться восстановить правительство. В последние годы конфликт превратился в войну, в результате которой погибло более 150 000 человек, включая боевиков и мирных жителей, и вызвал одну из худших гуманитарных катастроф в мире.

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