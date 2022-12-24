У тимчасово окупованому Криму триває прихована мобілізація – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Росіяни проводять приховану мобілізацію в тимчасово окупованому Криму. Мобілізованим обіцяють виділити земельні діяльнки. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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"Наразі у тимчасово окупованому Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Росіяни намагаються зробити службу в армії рф популярнішою, а відтак обіцяють військовим земельні ділянки в Криму, якщо ті підуть воювати проти України", - йдеться в повідомленні.
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У Криму прогримів вибух.