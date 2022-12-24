Во временно оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация – ЦНС

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"В настоящее время во временно оккупированном Крыму продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Россияне пытаются сделать службу в армии рф более популярной, а затем обещают военным земельные участки в Крыму, если те пойдут воевать против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

В Крыму прогремел взрыв.