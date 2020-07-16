У Тернополі затримали чоловіка, який у парку перед дівчатами знімав спідню білизну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Тернополі затримали чоловіка на підпитку, який знімав спідню білизну перед дівчатами у парку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Тернопільської області.
“Сьогодні, близько 15-ї години дня, на спецлінію 102 звернулась стурбована жінка та повідомила про громадянина, який в парку „Топільче“ пристає до молодих дівчат та знімає перед ними спідню білизну”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де на них чекала заявниця. Жінка описала зовнішність чоловіка та додала, що бачила його в парку вже не вперше, він декілька разів намагався наблизитись до дівчат, які гуляють алеями та пропонував їм непристойні речі.
Патрульні розпочали пошуки ймовірного правопорушника та вже за декілька хвилин помітили чоловіка, схожого за описом заявниці. Останній, при появі охоронців порядку, спробував утекти, та інспектори швидко наздогнали й зупинили його. Чоловік перебував напідпитку та в агресивній формі говорив патрульним, що має право сам обирати як розважатись та проводити вільний час.
Інспектори відібрали пояснення в очевидців та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть обставини цієї події.
Нагадаємо, прокуратура Київської області оголосила про підозру збочинцю-батьку за розповсюдження у мережі Інтернет порнографічних знімків своєї доньки за грошову винагороду.