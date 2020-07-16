В Тернополе задержали мужчину, который в парке перед девушками снимал нижнее белье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Тернополе задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который снимал нижнее белье перед девушками в парке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Тернопольской области.
“Сегодня, около 15 часов дня, по спецлинии 102 обратилась обеспокоенная женщина и сообщила о гражданине, который в парке „Топильче“ пристает к молодым девушкам и снимает перед ними нижнее белье”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, где их ждала заявительница. Женщина описала внешность мужчины и добавила, что видела его в парке уже не первый раз, он несколько раз пытался приблизиться к девушкам, которые гуляют по аллеям и предлагал им непристойные вещи.
Патрульные начали поиски вероятного правонарушителя и уже через несколько минут заметили мужчину, похожего по описанию заявителя. Последний, при появлении стражей порядка, попытался убежать, и инспекторы быстро догнали и остановили его. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и в агрессивной форме говорил патрульным, что имеет право сам выбирать как развлекаться и проводить свободное время.
Инспекторы отобрали объяснения у очевидцев и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которые в дальнейшем будут выяснять обстоятельства этого события.
Напомним, прокуратура Киевской области объявила о подозрении извращенцу-отцу за распространение в сети Интернет порнографических снимков своей дочери за денежное вознаграждение.