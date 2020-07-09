У Тернополі послабили карантин

У повідомленні зазначається, що: “Згідно з постановами Кабміну, сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом прийняли наступні рішення”.

Дозволити роботу закладів ресторанного господарства відповідно до режимів роботи, встановлених рішеннями виконавчого комітету міської ради за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України;

Посилити контроль за роботою закладів ресторанного господарства;

Дозволити партнерські пологи у особливих випадках. У яких саме має вирішувати консиліум медиків. При цьому потрібно дотримуватися умов карантину та певних вимог до партнера: обов’язкове тестування партнера на наявність коронавірусу методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до настання пологів (не більше 72 год); наявності засобів індивідуального захисту (маска чи респіратор, захисні рукавички, екран чи окуляри).