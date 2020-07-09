В Тернополе ослабили карантин

В сообщении отмечается, что: “Согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом приняли следующие решения”.
Разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленных решениями исполнительного комитета городского совета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины;
Усилить контроль за работой предприятий ресторанного хозяйства;
Разрешить партнерские роды в особых случаях. В каких именно должен решать консилиум медиков. При этом нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру: обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до родов (не более 72 ч); наличии средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).