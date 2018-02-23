У Тернополі поранили екс-депутата міськради: поліція відкрила провадження

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Напередодні, 22 лютого, близько 16:13 невідомий у центрі Тернополя напав на колишнього депутата Тернопільської міської ради, поранивши його в ногу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління поліції.

“Камери відеоспостереження, які встановлені в обласному центрі, зафіксували невідомих і сам момент хуліганства. За попередньою інформацією, компанія з трьох чоловіків стояла на Театральному майдані. В якийсь момент один з них побіг в бік, напав на перехожого і почав тікати. За ним кинулися і двоє інших невідомих”, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особи чоловіків, а також опрацьовують можливі версії нападу серед яких як громадська, так і політична діяльність потерпілого.

Як повідомили кореспонденту УНН у прес-службі обласного управління Нацполіціі, потерпілий був доставлений в медустанову, де його невдовзі прооперували. Зараз він перебуває в лікарні в задовільному стані.

Як зазначається, правоохоронці щодо нападу на екс-депутата Тернопільської міської ради порушили провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ.

Нагадаємо, суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо колишнього депутата Харківської міської ради Андрія Лесика, який закликав до створення “Одеської народної республіки”.

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