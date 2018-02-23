В Тернополе ранили экс-депутата горсовета: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Накануне, 22 февраля, около 16:13 неизвестный в центре Тернополя напал на бывшего депутата Тернопольского городского совета, ранив его в ногу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.
"Камеры видеонаблюдения, установленные в областном центре, зафиксировали неизвестных и сам момент хулиганства. По предварительной информации, компания из трех мужчин стояла на Театральной площади. В какой-то момент один из них побежал в сторону, напал на прохожего и начал убегать. За ним бросились и двое других неизвестных", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают личности мужчин, а также прорабатывают возможные версии нападения среди которых как общественная, так и политическая деятельность потерпевшего.
Как сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе областного управления Нацполиции, пострадавший был доставлен в медучреждение, где его вскоре прооперировали. Сейчас он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
Как отмечается, правоохранители относительно нападения на экс-депутата Тернопольского городского совета открыли производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.
Напомним, суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика, который призвал к созданию "Одесской народной республики".