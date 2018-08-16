У Тернополі поліцейську поранили під час стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Співробітниця поліції отримала поранення в плече через стрілянину, яка сталася у Тернополі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
"Випадок стався 15 серпня близько сімнадцятої години по вулиці Назарія Яремчука в обласному центрі. У поліцейську, яка була у форменому одязі, вистрелила невідома особа. Постріл прийшовся у плече", - йдеться в повідомленні.
Капрал поліції розповіла, що не одразу зрозуміла, що сталося. Чоловік, якого вона покликала на допомогу, запідозрив, що це поранення.
За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Тернопільського відділу поліції Богдана Гульмана, було встановлено, що постріл здійснив 29-річний тернополянин. Молодика затримали. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів налякати дівчину, а те, що вона перебувала у формі поліцейського, не помітив.
"Постріл, за попередніми даними, був здійснений з пневматичної гвинтівки, яку стрілок добровільно видав працівникам поліції. "Полювання" зловмисник вів з балкону квартири, де, за попередніми даними, мешкає його дівчина, а він там здійснював ремонтні роботи", - зазначили в поліції.
Потерпілу госпіталізували до медичного закладу. Лікарі встановили, що під час поранення куля застрягла в руці, тож було прийнято рішення про оперативне втручання.
Кримінальне провадження розпочали за частиною 4 статті 296 КК України. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Закарпатті через конфлікт зі стріляниною постраждав прикордонник. Пізніше у ДПСУ розповіли подробиці інциденту.