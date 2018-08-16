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В Тернополе полицейскую ранили во время стрельбы

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Сотрудница полиции получил ранения в плечо из-за стрельбы, которая произошла в Тернополе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.

В Тернополе полицейскую ранили во время стрельбы

"Случай произошел 15 августа около семнадцати часов по улице Назария Яремчука в областном центре. В полицейскую, которая была в форменной одежде, выстрелил неизвестный. Выстрел пришелся в плечо", - говорится в сообщении.

Капрал полиции рассказала, что не сразу поняла, что произошло. Мужчина, которого она позвала на помощь, заподозрил, что это ранение.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Тернопольского отдела полиции Богдана Гульмана, было установлено, что выстрел осуществил 29-летний житель Тернополя. Парня задержали. Свой поступок он объяснил тем, что хотел напугать девушку, а то, что она находилась в форме полицейского, не заметил.

"Выстрел, по предварительным данным, был осуществлен из пневматической винтовки, которую стрелок добровольно выдал работникам полиции. "Охоту" злоумышленник вел с балкона квартиры, где, по предварительным данным, живет его девушка, а он там совершал ремонтные работы", - отметили в полиции.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи установили, что при ранении пуля застряла в руке, поэтому было принято решение об оперативном вмешательстве.

Уголовное производство начали по части 4 статьи 296 УК Украины. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Закарпатье из-за конфликта со стрельбой пострадал пограничник. Позже в ГПСУ рассказали подробности инцидента.

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