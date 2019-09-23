У Тернополі дитина померла від ускладнення після кору
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У 22 вересня від ускладнення після кору померла дитина. Хлопчик дев’ять місяців був у комі. Про це журналісту УНН розповів речник ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.
“Він помер вчора, 22 вересня. Перед цим він дев’ять місяців пролежав в комі. В нього був коровий енцефаліт”, — сказав Крета.
Також, смерть хлопчика підтвердив батько Славка Василь Яворський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Мій Славчик помер”, — написав батько.
Як повідомляється у ЗМІ, Славко з села Дзвиняч Заліщинського району потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні в січні цього року, йому було чотири роки.
Нагадаємо, в Україні померла від кору 5-річна дитина з протипоказаннями до вакцинації.